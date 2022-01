Betaald voetbal teleurgesteld over versoepeling coronamaatregelen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De voetbalclubs in het betaald voetbal zijn teleurgesteld over de versoepeling van de coronamaatregelen. De 34 clubs vinden de versoepeling te weinig.

Premier Mark Rutte (VVD) en gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) maakten dinsdagavond op een coronapersconferentie bekend dat er vanaf woensdag in beperkte mate weer publiek welkom is bij sportwedstrijden. Wel gelden er aanvullende maatregelen. Zo mogen clubs een derde van de stadioncapaciteit openstellen voor het publiek. De algemene sluitingstijd is bepaald op 22.00 uur, wedstrijden moeten dan afgelopen zijn. In de stadions moeten fans een zitplaats hebben en daarnaast geldt de anderhalve meter afstand.

De clubs hadden op hun beurt gehoopt dat twee derde van de stadioncapaciteit gebruikt kan worden. De clubs laten weten dat ze woensdag in overleg willen hoe ze met de situatie om moeten gaan. Komend weekeinde zijn de clubs in de eredivisie vrij, in de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gevoetbald.