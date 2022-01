Bestuurder rijdt 67 kilometer te hard op zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Team Verkeer Politie Noord-Nederland via Instagram

De verkeersofficier van justitie moet bepalen of een bestuurder, die maandagavond 137 kilometer per uur reed waar 70 is toegestaan op de zuidelijke ringweg, zijn rijbewijs terug krijgt.

Agenten van het Verkeersteam van de politie Noord-Nederland klokten de bestuurder maandagavond op een gedeelte van de zuidelijke ringweg, waar wegens de werkzaamheden een snelheidsbeperking is doorgevoerd. Een motoragent zette de bestuurder vervolgens aan de kant en vorderde meteen diens rijbewijs in.

De politie houdt de laatste maanden vaker controles rond het deel van de ringweg waar de snelheidsbeperking geldt. Vlak voor de jaarwisseling was het ook al raak op dit weggedeelte en op tweede kerstdag raakten twee bestuurders hun rijbewijs kwijt.