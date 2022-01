Bestuurder bezorgscooter gewond bij verkeersongeluk Gedempte Zuiderdiep

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op het Gedempte Zuiderdiep is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.15 uur. “Een automobilist is in botsing gekomen met de bezorgscooter”, vertelt Wind. “De bestuurder van de bezorgscooter is hierbij gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer behandeld in de ziekenwagen. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Zowel de scooter als de personenauto liepen beschadigingen op. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Het doorgaande verkeer werd tijdelijk omgeleid via de naastgelegen busbaan.