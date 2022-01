Bestuurder bezorgscooter blijkt geen rijbewijs te hebben en loopt tegen de lamp

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bestuurder van een bezorgscooter is vrijdag op de Paterswoldseweg betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Dat meldt de politie op sociale media.

Agenten waren aan het surveilleren toen ze de scooterrijder tegenkwamen. De bestuurder werd staande gehouden en er volgde een controle. Al snel bleek dat de man niet in het bezit was van een rijbewijs. “Deze bestuurder bezorgt even niet meer thuis, want de persoon had geen rijbewijs”, schrijft de politie.

De man heeft een bekeuring gekregen. Het is onbekend of het eten dat de man aan het bezorgen was warm de eindbestemmingen heeft gehaald.