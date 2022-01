Bestelbusje brandt volledig uit op Emmaviaduct

nieuws

Foto: 112 Groningen

Op het Emmaviaduct, vlak voor de stoplichten bij de kruising met de Emmabrug, de Emmasingel en de Stationsweg, is maandagmiddag brand ontstaan in een bestelbusje.

De inzittenden van de bestelbus hebben het voertuig op tijd kunnen verlaten en bleven ongedeerd. Toegesnelde politiemedewerkers zetten de omgeving af, in afwachting van de brandweer. De blusactie van de brandweerlieden kon het voertuig echter niet meer redden. Hoe de brand in het voertuig kon ontstaan, is niet bekend.

Het Emmaviaduct richting de stoplichten werd deels afgezet vanwege de brand. Het verkeer had daardoor te maken met aanzienlijke verkeershinder, waaronder veel lijnbussen.

