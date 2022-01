‘Besluit Volt om af te zien van verkiezingen in Groningen was onrechtmatig’

nieuws

Leden van het beleidsteam van Volt Groningen tijdens VoltInDeBuurt. Foto: Volt Groningen

Het besluit van het bestuur van Volt Nederland dat Volt Groningen niet mee mocht doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart was onrechtmatig. Dat stelt de Commissie van Geschil en beroep.

Dit gebeurde nadat twintig leden zich verenigd hadden en hun beklag deden. Sander Grootemarsink, lijsttrekker van Volt Groningen, noemt het besluit van het bestuur ‘enorm frustrerend en schofferend’.

De Groningse afdeling van Volt meldde twee maanden geleden, af te zien van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Eind oktober lieten verschillende lokale afdelingen van Volt weten, niet mee te doen, omdat er te weinig vrouwelijke kandidaten beschikbaar zouden zijn. De Groninger afdeling stelde toen nog dat dit geen belemmering was voor deelname in Groningen, waar zich zes kandidaten hadden gemeld.

Toen één van de beoogde kandidaten zich terugtrok, liet de partij weten tevreden te zijn met de kwaliteit van de individuele kandidaten, maar dat de lijst op deze manier niet voldoende omvang had. Volt zei zich eerst te willen focussen op ‘langzame groei’ in Groningen. Het is nog niet bekend wat de uitspraak van de Commissie van Geschil betekent.