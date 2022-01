Belang van Nederland zet vol in op veiligheid

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Lijsttrekker Robert Postman van Belang van Nederland Groningen wil oud-agenten, meer handhavers en stadsmariniers gebruiken om de veiligheid te versterken.

Belang Van Nederland is een nieuwe politieke partij, opgericht door Wybren van Haga, voormalig kamerlid van Forum voor Democratie. De Groningse lijsttrekker Postman wil oud-agenten, handhavers en stadsmariniers inzetten voor het bestrijden van ondermijning, surveillance en preventie van woninginbraak. Zo kan de schaarse mankracht bij de politie zich méér richten op handhaving in risicogebieden en bij criminele hotspots.

“De gemeente Amstelveen heeft laten zien dat het aanstellen van oud-agenten in die hoedanigheid zinvol is. Het aantal woning- en autoinbraken nam af met respectievelijk 35 en 46 procent,” aldus Postman. Ook in Rotterdam worden handhavers aangesteld om hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. “Ze hebben vergaande bevoegdheden, een zak met geld en direct contact met het stadsbestuur en partijen als politie, justitie en (jeugd)zorginstellingen,” aldus de lijsttrekker.