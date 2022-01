Belang van Nederland: Stadsmariniers en de Groningse Gulden invoeren

Stadsmariniers en het invoeren van de Groningse Gulden. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de partij Belang van Nederland. De partij gaat in maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. De lijsttrekker is Robert Pestman. Hij wil zich verder focussen op de woningbouw, veiligheid, en de energietransitie.

Vooral huisvesting is voor Pestman een belangrijk punt. Er zouden genoeg betaalbare woningen voor iedereen moeten komen. “Huizenprijzen zijn idioot hoog, alleen omdat de huizenmarkt overbelast is”.

Daarnaast moet de handhaving beter. Bijvoorbeeld door meerdere handhavers als stadsmariniers in te zetten in de stad. Deze zouden als een soort boa met meer bevoegdheden moeten functioneren. De bedoeling is om kleine criminaliteit en bendevorming tegen te gaan.

Een opmerkelijk voorstel is de Groningse Gulden invoeren als betaalmiddel. “Vooral om de lokale economie te blijven stimuleren. Je kunt denken aan een kerstbonus in Groningse Guldens. Zo komen mensen nog meer naar lokale winkeliers in plaats van via internet cadeaus te halen”, aldus Pestman.