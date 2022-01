Bejaard stel uit Stad verdiende bijna een ton met hennepkwekerij; tachtig uur werkstraf geëist

nieuws

foto: Sjoerd Rumpt

Met drie oogsten uit een hennepkwekerij verdienden een 73-jarige man en een 70-jarige vrouw uit de gemeente Groningen ruim 90.000 euro. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat die winst linea recta in de staatskas en krijgen ze allebei een taakstraf van tachtig uur.

Dat meldden 112 Groningen en DvhN vrijdagmiddag.

Het stel zou zo’n anderhalf jaar bezig zijn geweest met het kweken van de planten in een schuur aan de Engelberterweg. De twee kwekers werden op heterdaad betrapt, na anonieme tips. In totaal vonden agenten 336 planten in de schuur. De stroom voor de kweker werd buiten de meter om afgetapt.

De verdachten hoeven de cel niet in van de officier van justitie, omdat ze kampen met een slechte gezondheid. Maar met alleen een boete voor het stel, zoals de advocaat van het stel had voorgesteld, wilde het OM niet meegaan.