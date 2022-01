“Begrafenissen en crematies kunnen wij netjes binnen de termijnen plaats laten vinden”

nieuws

Uitvaartzorg Boerhaave Groningen herkent zich niet in het beeld dat zaterdag geschetst wordt dat begrafenissen en crematies in de coronatijd vaak niet binnen de wettelijke termijn kunnen plaatsvinden.

“Wij hebben daar geen last van”, vertelt uitvaartverzorger Harnold Nieboer van Uitvaartzorg Boerhaave. “Sinds de start van de coronapandemie hebben wij de uitvaarten netjes binnen de termijnen kunnen verzorgen. Het kan zijn dat we te maken hebben met pure mazzel. Wij zijn, in vergelijking met de grote landelijk opererende jongens, maar een kleine onderneming. Dit betekent dat wij minder contracten hebben. Maar wat wij zien is dat als een familie zich bij ons meldt, wij de uitvaart binnen zes dagen plaats kunnen laten vinden.”

DELA: “In december moest een kwart van de uitvaarten worden uitgesteld”

Uitvaartverzorger DELA, die ook in Groningen actief is, trok zaterdagochtend aan de bel. Zij melden dat zij momenteel veel tijd kwijt zijn aan het regelen van uitstel. In december moest volgens DELA ongeveer een kwart van de uitvaarten worden uitgesteld. De redenen hiervoor zijn divers. Zo kan een crematorium volgepland zijn, kunnen nabestaanden corona hebben of kunnen familieleden vastzitten in het buitenland. Het uitstel leidt tot bureaucratische rompslomp, waar verschillende partijen bij betrokken zijn. DELA pleit daarom voor een tijdelijke ontheffing voor de verplichting ten tijde van de pandemie, waardoor de wettelijke termijn wordt opgerekt. Op deze manier worden de diverse partijen ontlast van de bureaucratie.

Zes dagen

Volgens Nieboer zijn er in de ene regio ook meer coronaoverlijdens dan in de andere. “Wij hebben in Groningen zeker te maken met coronasterfgevallen. Er zijn ook perioden dat we het behoorlijk druk hebben gehad. Maar we zien dat als een familie zich bij ons meldt, we dit tot nu toe altijd binnen de gestelde termijn netjes hebben kunnen verzorgen.”