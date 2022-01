Basketbalwedstrijd Donar tegen Apollo afgelast wegens corona

sport

Donar-speler Leon Williams (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketbalwedstrijd die Donar woensdag zou spelen tegen Apollo gaat niet door. De oorzaak is een coronabesmetting.

Bij de Amsterdamse basketbalclub is iemand besmet geraakt met het coronavirus, waardoor het team in quarantaine moet. Apollo kan hierdoor geen team samenstellen waardoor besloten is de wedstrijd af te gelasten. Doordat de wedstrijd niet door kan gaan boekt Donar een reglementaire zege.

De volgende wedstrijd die Donar speelt staat voor volgende week woensdag op het programma. Dan nemen de Groningse basketballers in eigen huis op tegen Den Helder.