Basis- en middelbare scholen weer open: “Best even puzzelen”

Na drie weken kerstvakantie mogen alle basis- en middelbareschoolleerlingen eindelijk weer naar school. De scholen moesten een week eerder dicht door de corona besmettingen. Voor de leerlingen en leraren is er naast blijdschap ook bezorgdheid vanwege de corona besmettingen.

Zo ook bij de Nassauschool in de Oranjewijk. “We zijn heel blij alle kinderen weer te ontvangen. Ik zag vele blije koppies vanochtend, tegelijkertijd is het best spannend”. Wanneer er leraren in quarantaine zitten is het moeilijk om een snel een nieuwe leerkracht te vinden, onder andere door het lerarentekort. “Het is dus best een puzzel om alle kinderen op school te laten komen”, aldus Marleen Vlaanderen.

De leraren merken dat de kinderen weer toe zijn aan het onderwijs. “Vooral de meiden waren erg blij om mij weer te zien, dus dat was knuffelen met de rug naar elkaar toe zodat we wel een beetje afstand konden houden”, aldus lerares Marjon Arends. Zo zijn de kinderen ook enthousiast elkaar te zien. “Je kan de juffen weer zien en je vriendinnen. Je kan hier ook veel beter werken, thuis is het veel moeilijker”, aldus leerling Noëmi.

De leraren hadden zelfs een thuiswerk scenario voorbereid voor het geval dat de scholen in een lockdown zouden gaan. Het belangrijkste voor de Nassauschool is dan ook dat ze nu open zijn.