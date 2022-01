Baas UMCG zeer teleurgesteld over brief minister Ernst Kuipers

nieuws

Foto: UMCG

Bestuursvoorzitter Ate van der Zee van het UMCG is erg teleurgesteld over de brief van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Dat zegt hij in gesprek met RTV Noord.

In de brief stelt Kuipers dat de kinderhartchirurgie bij het UMCG binnen enkele jaren moet sluiten. Volgens Van der Zee gaat de discussie niet zozeer over de concentratie van hoogcomplexe zorg van vier naar twee ziekenhuizen, maar over de regionale spreiding. Hij spreekt van een visie die helemaal georiënteerd is op de Randstad. Patiënten uit het noorden moeten daardoor straks uren reizen.

Van der Zee heeft zijn hoop nu gevestigd op de Tweede Kamer. Die moet ervoor zorgen dat de minister beter kan motiveren waarom de kinderhartchirurgie in Groningen moet sluiten, met alle negatieve gevolgen van dien. Hij gaat voorlopig nog wel uit van de integriteit van Kuipers, ondanks dat hij tot voor kort betrokken was bij het Erasmus MC in Rotterdam, één van de twee ziekenhuizen waar de kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden.

De vaste kamercommissie van volksgezondheid heeft woensdag besloten dat de Tweede Kamer nog vóór de krokusvakantie een rondetafelgesprek en debat zal gaan voeren over de sluiting van de centra voor kinderhartchirurgie in Groningen en Leiden.