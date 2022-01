Baard van Koning Winter dinsdagochtend waarschijnlijk goed te zien

nieuws

Foto: Rene Oosterhuis

De baard van Koning Winter, of ook wel ijshaar of baardijs genoemd. Volgens meteoroloog Peter Kuipers Munneke is er grote kans dat het dinsdagochtend op veel plekken te zien zal zijn.

De baard van Koning Winter ontstaat op dood hout en ziet er op het eerste gezicht uit alsof er sneeuw op een stuk hout ligt. “Het is een fenomeen dat plaatsvindt als de temperatuur tussen de nul en de -5 graden Celsius ligt”, liet landschapsbeheerder René Oosterhuis in 2018 aan OOG Tv weten. “In het hout komen schimmels voor die het dode hout verteren. Bij dit proces komt water vrij dat door zeer kleine openingen naar buiten wordt geperst. Dit water bevriest tot een haarachtige structuur die de baard wordt genoemd.”

Volgens Kuipers Munneke zijn de omstandigheden in de nacht van maandag op dinsdag ideaal, hoewel het wel heel precies steekt. “Er is lichte vorst en een hoge luchtvochtigheid nodig. Het mag niet te koud zijn, want dan stoppen de schimmels er mee”, schrijft Kuipers Munneke op Twitter.

In 2018 maakte OOG Tv een reportage over de baard van Koning Winter:

