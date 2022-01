Automobilist rijdt met 131 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is woensdagmiddag zijn rijbewijs kwijt geraakt omdat hij op de A7 met een veel te hoge snelheid langs wegwerkzaamheden reed. Dat meldt Team Verkeer van de politie op Instagram.

De automobilist reed met een snelheid van 131 kilometer per uur over de A7. Op de locatie, waar aan de weg wordt gewerkt, geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De automobilist werd daarop staande gehouden. Omdat het om een overschrijding van 56 kilometer per uur gaat is het rijbewijs direct afgenomen. Ook is een boete uitgeschreven. De automobilist zal tevens aangemeld worden voor een EMG-cursus.

De zaak wordt overgedragen aan de verkeersofficier. Deze zal gaan bepalen wat er verder gaat gebeuren.