Automobilist aangehouden voor rijden onder invloed, in auto wordt drugs en wapen aangetroffen

Foto: Andries Oord

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist aangehouden die onder invloed van drugs achter het stuur zat. Dat meldt de politie op sociale media.

De persoon werd aangehouden bij een verkeerscontrole. “Behalve dat de bestuurder onder invloed was van drugs, werd er ook drugs in het voertuig aangetroffen”, schrijft de politie. “Tevens werd er een wapen aangetroffen dat ter afdreiging geschikt is.” Op een foto is te zien dat het om een soort hamer gaat.

De verdachte is aangehouden en is overgebracht naar het cellencomplex waar hij in ieder geval afgelopen nacht heeft moeten blijven.