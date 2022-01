Agnes Mulder (CDA): Vijlbrief moet subsidietekort vandaag nog oplossen’

nieuws

Foto: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen

Henk Vijlbrief, de kersverse staatssecretaris voor Mijnbouw, moet vandaag (dinsdag) nog met een oplossing komen voor het tekort aan geld in de subsidiepot voor de versterking en verduurzaming van huizen in het aardbevingsgebied. Die eis maakte Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) dinsdagmiddag kenbaar via het AVROTROS-programma EenVandaag.

Gisteren beloofde Vijlbrief nog dat hij opnieuw naar het bedrag in de subsidiepot wil kijken. Maar Mulder wil vaart achter deze overweging, want morgen (woensdag) wordt de kwestie behandeld door de Provinciale Staten (en de Groninger gemeenteraad).

“Ik wil hem de gelegenheid geven dat hij dit nú oppakt en duidelijk maakt dat het goed moet komen voor de Groningers”, stelt Mulder bij EenVandaag. “Hij moet ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op het geld, dit moet krijgen. Zo snel mogelijk.”

Fakkeltocht zou niet nodig moeten zijn

Volgens Mulder is de kans groot dat ook zij zaterdagavond meeloopt in de fakkeloptocht door de Groninger binnenstad. Maar dat doe ze niet van harte. “Het moet niet nodig zijn”, aldus Mulder.