Agenten gaan bewoners aanspreken van huizen waar ramen en deuren niet afgesloten zijn

nieuws

Foto: Andries Oord

Wijkagenten van de politie-eenheid Groningen-Zuid gaan de komende week de straat op om een inbraakpreventie actie te houden. Dat meldt de politie op sociale media.

Tijdens de actie gaan agenten in de avonduren de wijk in. “We gaan bewoners erop attenderen wanneer we zien dat er bijvoorbeeld ramen of deuren van woningen niet afgesloten zijn, of wanneer woningen slecht verlicht zijn.” De actie duurt de hele week en vindt plaats in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’.

De wintermaanden zijn van oudsher de maanden waarbij er veel wordt ingebroken.

View this post on Instagram A post shared by politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)