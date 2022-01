Agenten betrappen automobilist met alcoholpromillage dat 12,5 keer te hoog ligt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben dinsdagavond een automobilist aangehouden met een alcoholpromillage dat 12,5 keer te hoog lag. Dat meldt de politie op Facebook.

“Wij kregen een melding dat een persoon onder invloed reed”, schrijft de politie. “Na staande houding blies de bestuurder een F. Dat staat voor Fail. Daarop hebben we de bestuurder overgebracht naar het politiebureau. Op het ademanalyseapparaat blies de bestuurder vervolgens een score van 1.100 µg/l. Voor jullie beeldvorming, dat is 12,5 keer meer dan is toegestaan.”

Het rijbewijs is daarop ingenomen en gaat naar de verkeersofficier die zich over de zaak gaat buigen.