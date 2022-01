Agenten arresteren bestuurder met enkelband die onder invloed is

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft zaterdag een 18-jarige man uit Groningen aangehouden die met een enkelband om onder invloed een voertuig bestuurde. Dat meldt de politie op sociale media.

“In de middag hebben wij een bestuurder van een voertuig aangetroffen die in bezit is van een enkelband”, schrijft de politie. “De persoon testte positief op de stof THC, op indicatie.” THC, tetrahydrocannabinol is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.

De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek in de zaak.