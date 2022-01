Afsluiting A28 leidt tot verkeersdrukte op Hereweg, vertraging voor bussen Qbuzz

nieuws

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Door de afsluiting van de A28 dit weekend is het erg druk op de Hereweg. Diverse bussen van Qbuzz rijden met vertraging. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.

Qbuzz meldt op sociale media dat door de afsluiting van de A28 buslijnen 5, 9, 51, 52, 300, 309 en 312 met vertraging rijden. “Lijnen 300, 309 en 312 rijden een omleiding via de Paterswoldseweg vanwege grote verkeersdrukte op de Hereweg. Alleen halte Julianaplein vervalt”, schrijft Qbuzz. De vertraging ontstaat op de omleidingsroutes omdat het overige verkeer alternatieve routes aan het zoeken is. Door wegwerkzaamheden is de A28 dit weekend dicht tussen het Julianaplein en de aansluiting Groningen-Zuid.

Verkeer tussen Tynaarlo en Groningen wordt via Groningen-Zuid omgeleid. Weggebruikers uit Assen richting Groningen, of die van zuidelijker komen, worden omgeleid via de N33 en de A7. Verkeer vanuit Assen richting Drachten wordt omgeleid via de N386 en de N372. Combinatie Herepoort werkt dit weekend aan het terugleggen van een rijbaan op zijn oorspronkelijke plek. Ook volgend weekend is het weggedeelte afgesloten, over twee weken is het traject nog eens vier nachten afgesloten.

Lijnen 300, 3009 en 312 rijden een omleiding via de Paterswoldseweg wegens grote verkeersdrukte op de Hereweg. Alleen halte Julianaplein vervalt. Zie ook Omleidingen en verstoringen: https://t.co/K6rEYDmJVz — Qbuzz GD (@QbuzzGD) January 29, 2022