Afscheid van Ismaël Lotz in Camera bioscoop: “Iedereen de mogelijkheid geven om afscheid te nemen”

Iedereen die zich verbonden voelde met filmmaker Ismaël Lotz krijgt zondagavond de mogelijkheid om afscheid te nemen in de Camera bioscoop. Dat laat familie van de afgelopen woensdag overleden Lotz weten op sociale media.

“Iedereen die zich verbonden voelt met hem, heeft zondagavond de mogelijkheid om afscheid te nemen in zijn geliefde Camera bioscoop aan het Hereplein”, schrijft de familie op Twitter. “Hier voelde zijn moeder hem voor het eerst bewegen in haar buik. Hier was hij zo vaak op bezoek achter de schermen bij oom Ed. Hier keek hij talloze films. Hier was de Groninger première van zijn ‘Who Is Alice’.

Lotz overleed woensdag op 46-jarige leeftijd. Sinds 2018 leefde hij met uitgezaaide longkanker. Sinds de diagnose legde hij zijn leven vast in de serie ‘Lotz Leeft’. Daarin deelt hij openhartig hoe het is om met de ziekte te leven. Ook op sociale media is Ismaël openhartig over hoe hij met zijn ziekte leeft. Hij wenst bijvoorbeeld geen “sterkte”, en ook ‘vecht hij niet tegen kanker, maar leeft of danst ermee’.

De bioscoop gaat zondagavond om 19.30 uur open. Om 21.50 uur sluiten de deuren. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal honderd mensen binnen. “Geen bloemen. Geen sterkte”, schrijft de familie.

Afgelopen woensdag overleed Ismaël. Zondagavond 16 januari heeft iedereen die zich verbonden voelt met hem, de mogelijkheid om afscheid te nemen in zijn geliefde Camera bioscoop, aan het Hereplein in Groningen. #DitisNu#LotzLeeft #LotzLives #LotzofLove #Lotzleeftinharten pic.twitter.com/qLd76wFYqS — Ismaël Lotz (@ismaellotz) January 15, 2022