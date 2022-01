Afgelopen week ruim tienduizend nieuwe besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus kende de provincie Groningen meer dan tienduizend besmettingen in één week. Dat blijkt uit het wekelijkse overzicht van het RIVM rond de coronacrisis.

Uit de provincie kwamen de afgelopen week in totaal 10.498 besmettingen met COVID een stijging met ruim 56 procent ten opzichte van de week ervoor. Het aantal sterfgevallen door corona lag in de afgelopen week juist lager, met slechts één nieuw overlijden door COVID in de provincie.

Landelijk registreerde het RIVM 366.120 nieuwe infecties, maar zo’n 60.000 besmettingen werden nog niet gemeld bij het rijksinstituut. In de afgelopen week werden 855 nieuwe opnames in het ziekenhuis gemeld, een stijging van vijftien procent in vergelijking met de week ervoor. “Daarmee lijkt de omslag van daling naar stijging te zijn ingezet”, aldus het RIVM.