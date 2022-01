Afgelopen week 43 procent meer besmettingen in provincie; iets minder ziekenhuisopnames

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de afgelopen week was het aantal nieuwe coronabesmettingen ruim veertig procent hoger dan in de week ervoor. Dat blijkt uit het wekelijkse overzicht van het RIVM. Tegelijkertijd liep het aantal nieuwe ziekenhuisopnames iets terug ten opzichte van de week ervoor.

3.426 Groningers raakten besmet met het coronavirus tussen 28 december en 4 januari. Acht mensen werden in deze periode opgenomen in een ziekenhuis vanwege een infectie met covid-19. Vier mensen overleden door corona, drie meer dan in de week ervoor.

Het aantal besmettingen in onze provincie steeg daarmee sterker dan de landelijk gemiddelde stijging. Tegelijkertijd vlakte de daling in de ziekenhuisopnames af. In de afgelopen week werden 14% minder nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC intensive care daalde het aantal opnames met 16% in vergelijking met de week daarvoor.

Het meest recente reproductiegetal lag voor het eerst sinds half november 2021 weer volledig boven de 1. “De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omikron, het aantal ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen”, aldus het RIVM. “Ook als de omikronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt.”