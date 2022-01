Aegir ziet door harde wind partytent in kanaal belanden, sloeproeiers schieten te hulp

nieuws

Foto: Windsock Hodenhagen Aerodrome Germany | Windsack Flugplatz Hodenhagen | wikipedia.nl

Een partytent van roeivereniging Aegir is zaterdag in het Winschoterdiep beland. Dat meldt de Inspectie Scheepvaart van de provincie Groningen op sociale media.

Oorzaak was de harde wind. Deze kreeg vat op de partytent waarna deze in het Winschoterdiep belandde. “Deze moest uit het water worden gehaald voordat de scheepvaart hier problemen mee zou gaan krijgen”, schrijft de instantie op Twitter. “Met hulp van een ponton met kraan van de sloeproeiers uit Groningen hebben we de partytent uit het water kunnen halen.”

In de provincie Groningen staat er zaterdag een windkracht 5 tot 6. Op Eelde worden windstoten tot 73 kilometer per uur gemeten. In de provincie geldt er een code geel. De waarschuwing van het KNMI geldt tot zaterdagavond 19.00 uur.

Roeivereniging Aegir zag vanmorgen door de wind hun partytent in het Winschoterdiep belanden.

Deze moest uit het water voordat de scheepvaart hier problemen mee krijgt. Met een ponton en kraan van de sloeproeiers uit Groningen is de roeivereniging Aegir geholpen.@provgroningen pic.twitter.com/DBolaPWUXn — InspScheepvaartGron (@InspScheepvaart) January 29, 2022