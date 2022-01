Achteraan aansluiten in digitale wachtrij van 50.000 mensen voor 10.000 euro subsidie

nieuws

Foto: Tom Roek via Twitter

Zoals verwacht liep het maandagochtend storm voor de 10.000 euro subsidie om woningen in het aardbevingsgebied te verbeteren. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal stonden er lange wachtrijen voor de subsidieaanvragen.

Bij verschillende gemeentehuizen in de provincie stonden lange wachtrijen om de subsidie aan te kunnen vragen. Ook digitaal waren de rijen enorm. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verwachtte de drukte en stelde een digitale wachtrij in voor de subsidieaanvraag. Achteraan aansluiten betekende soms wachten op bijna 50.000 andere aanvragers.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de uiteindelijke verstrekker van de subsidie, heeft echter bepaald dat ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dat betekent dat de subsidiepot (gevuld met ongeveer 220,8 miljoen euro) nu waarschijnlijk al leeg is en dat nieuwe aanvragers de boot hoogstwaarschijnlijk mislopen.

De subsidie is voor gebouwen met een woonbestemming in het aardbevingsgebied die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma. Het geld is bedoeld voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Woningen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt of woningen met de postcode 9679, 9681 en 9682, komen in aanmerking voor de subsidie. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen tot aan een maximum van 10.000 euro en hoeven daarbij geen eigen geld in te zetten voor de verbeteringen die zij aan willen brengen aan hun woning.

Het is werkelijk onvoorstelbaar. Stipt 09:00 is de website niet bereikbaar en 3 minuten later toch gelukt om in de wachtrij te komen. Krijg je doodleuk in beeld dat je op plek 48.497 staat en 380 minuten moet wachten. (1/2) https://t.co/ZxE9vCr10H pic.twitter.com/7s8qnNVGz5 — Tom Roek (@roequavic) January 10, 2022

Enorm lange rij voor inleveren aanvraag #snnsubsidie @rtvnoord bij gemeentehuis Winsum 🥶 pic.twitter.com/tFHHZs746x — Mayke Zandstra (@maykezandstra) January 10, 2022