Aantal ziekenhuisopnames afgenomen; wel meer mensen positief getest

Foto: Martini Ziekenhuis

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is ook deze week weer afgenomen, en dat biedt ruimte voor het inhalen van de uitgestelde zorg. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

De aandacht gaat volgens het AZNN in eerste instantie uit naar de planbare zorg in de intensive care. Er wordt zorgvuldig gekeken waar en welke zorg kan worden ingehaald. Door de coronapandemie zijn onder meer veel operaties uitgesteld.

Anderzijds werden niet eerder zoveel mensen positief getest als afgelopen week. De toename van het aantal besmettingen leidt echter nog niet tot een toename van het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen. Op dit moment liggen in totaal 51 Covid-patiënten in de Noordelijke ziekenhuizen, waarvan 17 op de IC.

Over de definitie van een Covid-patiënt ontstond deze week enige verwarring. In de statistieken van het AZNN is een Covid-patiënt iemand die vanwege corona is opgenomen op de cohortafdeling of de IC. Patiënten met een andere indicatie die op een andere afdeling liggen en tóch positief blijken te zijn, worden niet meegeteld.