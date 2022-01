Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met 37,4 procent gedaald

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen met een WW-uitkering is het afgelopen jaar met 37,4 procent gedaald. Groningen telt nu 2.489 personen met een uitkering. Dat meldt het UWV.

Het aantal uitkeringen nam in december, vergeleken met de maand ervoor, met 8,7 procent toe. Volgens het UWV is dat gebruikelijk. Het heeft te maken met de afnemende werkgelegenheid in seizoensgevoelige sectoren, zoals de uitzendsector, horeca en bouw.

De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. Daardoor stegen de WW-uitkeringen in 2020. Vorig jaar daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis. Dat kwam onder meer door de steunpakketten van het kabinet. Dat voorkwam veel ontslagen.