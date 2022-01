nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen is in vergelijking met maandag iets gedaald.

Donderdag lagen er 107 mensen in het ziekenhuis waarvan 31 op de IC. Maandag waren dat er 113, waarvan 37 op de IC.

In Groningen: 37 patiënten, waarvan 11 op een IC-bed. In Drenthe: 19 patiënten, waarvan 5 op de IC. In Friesland 51 patiënten, waarvan 15 op een IC-bed.

Uit andere regio’s lagen 8 mensen in een noordelijk ziekenhuis, waarvan 3 op de IC.