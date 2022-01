Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen ongewijzigd; flinke daling in Noorden

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is gedurende het afgelopen weekend vrijwel ongewijzigd gebleven. In Noord-Nederland als geheel daalde het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten wel aanzienlijk.

De Groninger ziekenhuizen behandelden maandagochtend 33 coronapatiënten, evenveel als donderdag. Het aantal opnames op de IC’s in de provincie daalde van twaalf naar elf COVID-patiënten.

In Noord-Nederland als geheel daalde het aantal ziekenhuisopnames van 92 naar 72 patiënten. De IC’s in Groningen, Friesland en Drenthe behandelden maandagochtend 24 COVID-patiënten. Donderdag waren dat er 31.

De noordelijke ziekenhuizen behandelden in totaal zes mensen van buiten de regio. Vier van hen liggen op een IC.