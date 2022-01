Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen licht toegenomen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is sinds afgelopen donderdag licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagochtend publiceerde.

De Groninger ziekenhuizen behandelden maandagochtend 28 coronapatiënten, drie meer dan donderdag. Op de Groningse IC’s steeg het aantal COVID-patiënten van negen naar tien.

In Noord-Nederland als geheel kende het aantal ziekenhuisopnames een aanzienlijke stijging, met een toename in het aantal coronapatiënten van 52 naar 62. Op de IC’s steeg het aantal opnames in Groningen, Friesland en Drenthe van 18 naar 21.

De meeste patiënten in de noordelijke ziekenhuizen komen uit de regio. Slechts drie patiënten in de drie provincies komen van buitenaf.