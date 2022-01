Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen licht gestegen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is tijdens het afgelopen weekend licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. In Noord-Nederland als geheel bleef het aantal ziekenhuisopnames vrijwel gelijk.

De Groninger ziekenhuizen behandelden maandagochtend 41 coronapatiënten, vier meer dan afgelopen donderdag. Op de IC’s steeg het aantal coronagerelateerde opnames van elf naar zestien patiënten.

De ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies behandelden maandagochtend samen 106 coronapatiënten, één minder dan donderdag. Het aantal opnames op de noordelijke IC’s steeg juist van 31 naar 37 patiënten. Het aantal patiënten van buiten de regio daalde van acht naar vijf.