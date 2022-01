Aantal besmettingen in provincie breekt opnieuw dagrecord met 1.448 infecties

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal nieuwe besmettingen in één dag heeft in de afgelopen vierentwintig uur opnieuw een record gebroken in de provincie Groningen. Het RIVM maakte maandagmiddag melding van 1.448 besmettingen in één dag binnen de provinciegrenzen.



De 1.448 besmettingen in de provincie zijn er 593 meer dan het aantal wat zondag door het RIVM naar buiten werd gebracht. Ook in de gemeente Groningen lag het aantal nieuwe besmettingen fors hoger dan tussen zaterdag- en zondagmiddag, met 590 nieuwe infecties. Dat zijn er 212 meer dan zondagmiddag werden gemeld door het RIVM. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden geregistreerd bij inwoners van de gemeente Westerkwartier (139).

Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen gemeld van inwoners van de provincie. Zondag maakte het RIVM melding van één nieuwe ziekenhuisopname.

Voor Nederland als geheel maakte het RIVM maandag melding van 42.472 nieuwe infecties met COVID-19. Dat zijn er 6.241 meer dan zondagmiddag werden gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen werden 93 nieuwe patiënten opgenomen, waarvan 11 op een IC. Het RIVM maakt maandag melding van drie nieuwe overlijdens door COVID-19.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens binnen de provinciegrenzen:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 590 0 0 Midden Groningen 133 0 0 Stadskanaal 103 0 0 Het Hogeland 78 0 0 Veendam 77 0 0 Westerkwartier 139 0 0 Pekela 29 0 0 Eemsdelta 87 0 0 Oldambt 121 0 0 Overig 17 0 0 Westerwolde 74 0 0 Totaal 1448 0 0