A28 richting Julianaplein twee weekenden en vier nachten dicht

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De A28 is de komende twee weekenden dicht tussen het Julianaplein en aansluiting Groningen-Zuid. Over twee weken is hetzelfde traject nog eens vier nachten afgesloten. Dat maakte aannemerscombinatie Herepoort donderdagmiddag bekend via Aanpak Ring-Zuid.

De afsluiting is nodig, omdat Herepoort de rijbaan voor verkeer richting het Julianaplein weer terug gaat leggen op zijn oorspronkelijke plek. Om de nieuwe rijbaan klaar te maken en het verkeer om te zetten, moet de aannemerscombinatie de A28 de komende twee weekenden en daarna nog eens vier nachten stremmen. Een overzicht van alle afsluitingsperiodes, inclusief de vier nachten waarop de weg dicht is, vindt u in het overzicht onderaan dit bericht.

Het verkeer wordt omgeleid via regionale wegen. Het verkeer uit Assen of zuidelijker kan via de N33 en de A7 naar Groningen of verder rijden. Verkeer vanuit Assen richting Drachten wordt omgeleid via de N386 (via Vries) en de N372 (via Peize). Voor verkeer tussen Tynaarlo en Groningen geldt dat zij via Groningen-Zuid worden omgeleid.

Ook Brailleweg dicht

Ook de Brailleweg tijdens de onderstaande afsluitingsperiodes dicht, inclusief de A28-oprit richting Assen. In de weekenden is ook de onderdoorgang van het viaduct over de Van Ketwich Verschuurlaan afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen de werkzaamheden wel passeren.

Hieronder vindt u een overzicht van alle eerder genoemde afsluitingen en periodes:

Weekenden Verkeershinder van vrijdagavond 28 januari 22.00 uur

tot maandagochtend 31 januari 6.00 uur A28 Assen richting Julianaplein dicht tussen afrit Groningen-zuid en Julianaplein. Brailleweg dicht, inclusief A28-oprit richting Assen. Onderdoorgang viaduct Van Ketwich Verschuurlaan dicht. Fietsers kunnen er wel langs. van vrijdagavond 4 februari 22.00 uur

tot maandagochtend 7 februari 6.00 uur A28 Assen richting Julianaplein dicht tussen afrit Groningen-zuid en Julianaplein. Brailleweg dicht, inclusief A28-oprit richting Assen. Onderdoorgang viaduct Van Ketwich Verschuurlaan dicht. Fietsers kunnen er wel langs. Nachten Verkeershinder Van maandag 7 op dinsdag 8 februari (22.00-6.00 uur) Van dinsdag 8 op woensdag 9 februari (22.00-6.00 uur) Van woensdag 9 op donderdag 10 februari (22.00-6.00 uur) Van donderdag 10 op vrijdag 11 februari (22.00-6.00 uur) A28 Assen richting Julianaplein dicht tussen afrit Groningen-zuid en Julianaplein

Brailleweg dicht, inclusief A28-oprit richting Assen