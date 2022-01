‘85% van de toeristen in Groningen was Nederlander’

De Martinitoren beklimmen, een bezoekje brengen aan het Forum of een wandeling langs de diepen. Voor toeristen is er genoeg te doen in Groningen, maar komen ze nog wel opdagen tijdens de coronacrisis?

Volgens Sandra Lambers van Marketing Groningen moest de stad het vorig jaar voornamelijk hebben van landgenoten: ‘We zagen in de zomermaanden dat het toerisme-aantal bijna weer normaal was. Dit kwam vooral door de Nederlanders. Volgens mij waren dit 85% van de Groningse toeristen. Dit zagen we in onze VVV (Groningen Store) en door het online bezoek. En van die Nederlanders zagen we dat 35% uit de provincie Groningen kwamen en daarvan weer de helft uit de stad.’

Bloemetjesmarkt

Voor het tweede jaar op rij is er geen bloemetjesmarkt in de stad. Dit is een toeristische trekpleister waar vooral veel Duitsers op af komen. ‘We hebben afgelopen jaar echt aanzienlijk minder Duitsers gezien in de stad. Die komen echt voor de bloemetjesmarkt en voor het shoppen. Dat kon helaas gewoon niet. Toen de winkels weer een beetje open gingen merkte je wel dat ze weer kwamen maar wel mondjes maat.’ vertelt Lambers.

Tips

Mocht je ook de toerist in eigen land of stad willen uithangen, hebben de Groningers op straat nog wel wat tips: ‘Ik wil de Martinitoren eigenlijk beklimmen.’ vertelt een jongen uit Den Haag. ‘Een wandeling langs de grachten of een bezoekje aan het Forum.’ vullen twee Groningse meiden aan. Ook de hofjes in de Hortusbuurt en de Prinsentuin in de stad worden genoemd.