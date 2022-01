Hit the North ondersteunt vijf bands uit Groningen

nieuws

De geselecteerde acts van Hit the North in 2020 - Foto: Eurosonic Noorderslag

Het ontwikkelingstraject Hit The North heeft zijn nieuwe selectie voor dit jaar bekendgemaakt. Na een selectieprocedure zijn twaalf veelbelovende acts uit het noorden geselecteerd, waaronder vijf uit Groningen.

Uit Groningen doen Benwal, Fred Goverde, Phole, Steeby en Verity mee. De acts starten hun ontwikkelingstraject tijdens het festival ESNS van deze maand. Ze worden dan gematcht aan coaches uit het werkveld. Tijdens de online editie van het festival treden de huidige acts van lichting 2021 op en sluiten daarmee hun traject af.

De twaalf nieuwe acts kiezen een coach uit de muziekindustrie die hen een jaar lang ondersteuning biedt en maandelijks coaching geeft. Ze volgen drie bootcamps verdeeld over drie weekenden in het jaar, vol met workshops, coachingsessies en masterclasses. De sessies gaan onder andere over podiumpresentatie, marketing, management en financiën. Ook krijgen ze een werkbudget toebedeeld en spelen ze dit jaar meerdere shows, het traject eindigt met een showcase op ESNS in 2023. Het doel is: het kickstarten van een professionele muzikale carrière.