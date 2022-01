250 miljoen extra voor subsidieregeling aardbevingsgebied

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidie om woningen in het aardbevingsgebied te verbeteren of te verduurzamen. Dat schrijft staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer.

Volgens Vijlbrief komt er daarmee voldoende budget, zodat 25.000 Groningers die in aanmerking komen voor de 10.000 euro-subsidie, maar deze afgelopen maandag misliepen, deze alsnog kunnen krijgen. Het geld komt bovenop de 220 miljoen euro die al beschikbaar was vanuit de subsidiepot.

“Ik betreur de gang van zaken en heb afgelopen maandag direct gezegd dat ik mijn best zou doen om te kijken of ik dit kon oplossen”, aldus Vijlbrief. “Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan, letterlijk in de kou buiten of digitaal, niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen.”

Volgens Vijlbrief is het nog niet bekend wanneer de 25.000 gedupeerden hun aanvraag kunnen indienen. De staatssecretaris wil zich ervoor inspannen dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt, maar wil tegelijkertijd de situatie die afgelopen maandag ontstond voorkomen.