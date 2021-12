nieuws

Het KNMI heeft voor de noordelijke provincies code geel uitgevaardigd. Het verkeer moet rekening houden met gevaarlijke rukwinden.

In het noorden en noordwesten van het land kunnen zware windstoten voorkomen tot 80 km/uur. In de kustgebieden tot 90 km/uur en in het Waddengebied zelfs tot 100 km/uur.

Code geel geldt voor de provincie Groningen tot woensdagmiddag 18.00 uur. Rond dat moment neemt de wind in kracht af.