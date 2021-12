Zowel doof als blind: Gehoord en Gezien helpt in Onnen

nieuws

Het OOG en OOR-huis in Onnen. Foto: Gehoord en Gezien

Slechtziende mensen en slechthorende mensen hebben het al lastig, laat staan wanneer iemand getroffen wordt door beide problemen. Bij Gehoord en Gezien wordt zorg en dagbesteding geboden aan deze groep mensen.

In Onnen heeft Gehoord en Gezien het OOG en OOR-huis. Op deze locatie aan de Mottenbrink komen twee keer per week groepen samen voor dagbesteding. Het is eigenaresse Annelie Westhuis die dit mogelijk maakt.

Westhuis werkt al twintig jaar met deze doelgroep, waarover ze vol passie vertelt in het OOG-radioprogramma Haren Doet. “Sinds vijf jaar werk ik met volwassenen met Gehoord en Gezien”, vertelt ze. “Er komen mensen die zijn blind of ernstig slechtziend en daarnaast ook slechthorend. Daardoor hebben ze hele grote communicatieproblemen. Het zorgt in een niet aangepaste omgeving voor problemen. Ze kunnen informatie niet meekrijgen, terwijl ze dolgraag mee willen doen, maar dat lukt gewoon niet.”

De cliënten van Westhuis hebben geen verstandelijke beperking, zoals bij veel dagbestedingsplekken wel het geval is. Dat maakt het voor hen extra lastig. “Dit zijn mensen zoals jij en ik. Er zitten mensen in de groep die een normale baan hebben gehad, die hebben autogereden en alles moeten loslaten door de beperking die ze nu hebben. Juist voor mensen zonder verstandelijke beperking is er zo weinig en ze willen zo graag aangesproken worden op wat ze nog wel kunnen.”

Het OOG en OOR-huis zit sinds kort in het pand van de familie Boerema aan de Mottenbrink. Eerder zat de locatie zo’n vijftig meter verderop. “Het is heel leuk om het samen op te bouwen. We zijn met niets begonnen vijf jaar geleden en nu hebben we een compleet huis en na de verhuizing zijn we die weer samen aan het inrichten en klussen we samen”, aldus Westhuis.

“Mensen kunnen een indicatie krijgen via de WMO bij de gemeente”, vervolgt ze. Dat gebeurt bijvoorbeeld op basis van een pgb. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom. “Ik ben dan een betaalde kracht, maar ik heb een fantastisch vrijwilligersteam om mij heen staan en op iedere persoon die niet goed hoort en ziet staat één goed ziende en horende persoon en die begeleidt waar nodig. De helft van de tijd sta je echter met de hand op de rug, want de mensen willen het zelf doen en wij springen alleen bij waar nodig.”

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: