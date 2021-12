Zoektocht naar vermiste Michael Bos (22), jongeman voor het laatst gezien in Brugstraat

nieuws

Foto's via politie.nl

De politie is een zoektocht gestart naar de vermiste 22-jarige Michael Bos uit Groningen. Hij wordt sinds maandagochtend vermist. Even na 03.30 uur werd hij voor het laatst gezien in de omgeving van de Brugstraat.

De lange, slanke, blanke man (rond de 1,95 meter) droeg op deze bewust nacht een opvallend overhemd, met een opvallend ruitjes- of bolletjesmotief. Ook droeg de jongeman, getooid in kort, donkerblond haar, een lichte spijkerbroek en witte sportschoenen.

De man moet aanwezigen in de omgeving zijn opgevallen, omdat het deze nacht erg koud was en de man geen jas droeg. De man vertrok tussen 03.30 en 04.00 uur uit een woning aan de Brugstraat en sindsdien is er niks meer van hem vernomen. Volgens de politie kan het goed zijn dat de man vanaf de Brugstraat richting de Westerhaven is gelopen. Maar andere richtingen sluit de politie niet uit.

De politie vraagt om alle mogelijke informatie die ze kan gebruiken om te achterhalen wat er met hem is gebeurd met de dienst te delen. Mensen met meer informatie, kunnen dit delen via telefoonnummer 0900-8844.