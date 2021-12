Zoektocht naar vermiste Michael Bos gaat verder

nieuws

Foto Martin Nuver 112groningen.nl

De politie is nog steeds op zoek naar de vermiste 22-jarige Michael Bos uit Groningen. Dat gebeurt door het Landelijk Team Onderwater Zoekingen, onder meer met een sonarboot.

Ook vrijwilligers van het Search and Rescue Team helpen zoeken, in afstemming met de politie. De man werd maandagochtend even na 03.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Brugstraat.

Michael Bos is rond de 1,95 meter lang en heeft een slank postuur en kort, donkerblond haar. Hij droeg die nacht, ondanks de kou, geen jas. Hij was gekleed in een opvallend overhemd, met een opvallend ruitjes- of bolletjesmotief. Verder droeg hij een lichte spijkerbroek en witte sportschoenen.

De politie vraagt mensen met meer informatie om contact op te nemen. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844.