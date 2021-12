Zeventig miljoen van Rijk voor vervanging Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Er komt ongeveer 70 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug. Dat heeft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat donderdag besloten.

Minister Visser stelt dat ze, ondanks de demissionaire status van het kabinet, toch nu noch een besluit te nemen over de Hoofdvaarweg: “Ik vind het belangrijk dat de eerste vier bruggen (de Kootstertille en Spannenburg in Friesland worden ook vervangen) nu kunnen worden aangepakt, zodat belangrijke verbindingen in de regio worden hersteld”, aldus minister Visser. “Ik onderschrijf het belang dat op termijn ook de andere bruggen worden gerenoveerd.”

Gerrit Krolbrug wordt beweegbaar en 4,5 meter hoog, plan voor Paddepoelsterbrug is nog niet klaar

Geen geld over voor Busbaanbrug

Met de investering van 140 miljoen euro (verdeeld over Groningen en Friesland) is het beschikbare budget voor andere bruggen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl uitgeput, aldus de minister. Andere bruggen op de vaarweg kunnen pas worden aangepakt als er meer geld is. Dat betekent dat de Busbaanbrug, die ook zou worden aangepakt als verlengstuk van het Oosterhamriktracé, nu nog niet kan worden vervangen. De brug die hier moet gaan komen, een nieuwe, vaste brug, wordt ook hoger en breder.