Zes weken cel voor man die wijkagente aanviel bij WIJ-kantoor in Oosterparkwijk

nieuws

Foto © Politie

De man die vorige maand een politieagente aanviel in het gebouw van WIJ Groningen aan de Heesterpoort in de Oosterparkwijk, moet zes weken celstraf uitzitten. Volgens DvhN heeft de politierechter in Assen dat woensdag besloten.

Ook moet de man een schadevergoeding van duizend euro aan de agente betalen.

De man viel op 22 november van dit jaar één van de wijkagenten in de Oosterparkwijk aan, toen de agente hem wilde aanhouden. De man mocht niet zonder begeleiding naar binnen in het gebouw, omdat hij al eerder voor problemen zou hebben gezorgd. Toen de agente hem daarop aansprak, schold de man de agente eerst nog uit en spuugde op de deurmat. Toen de agente de man aanhield, werd ze aangevallen door de dertigjarige Stadjer.

Twee omstanders wisten echter te voorkomen dat de agente ernstig letsel opliep. Zij werden dan ook dezelfde dag nog in het zonnetje gezet door de wijkagente.