Zelftest vanaf nu voldoende bij corona-gerelateerde klachten

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

Tot nog toe luidde het advies van de Rijksoverheid aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich te laten testen bij de GGD. Maar het OMT adviseerde eerder al aan het demissionaire kabinet dat ook zelftesten geschikt zijn om te gebruiken bij mensen met deze klachten. Demissionair minister Hugo de Jonge neemt dit advies nu over.

Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de verwachting dat meer mensen zich testen bij klachten. Belangrijk blijft wel dat ze dat zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten doen, benadrukt De Jonge.

“Het is heel fijn om te weten dat zelftesten nu ook betrouwbaar en veilig blijken te zijn om te gebruiken als je klachten hebt”, laat de demissionaire bewindsman donderdagavond weten. “Ik hoop dat hierdoor meer mensen ervoor kiezen om zich te testen als ze klachten krijgen. Zorg er dus voor dat je altijd een paar in je keukenkastje hebt liggen.”

Geen zelftests bij kwetsbaren en quarantaine

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die ernstig ziek zijn of in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Ook cruciale medewerkers (die werken met kwetsbare mensen) moeten zich bij klachten standaard melden bij de GGD.

Ook mensen die in quarantaine zitten kunnen na vijf dagen een coronatest doen. Een zelftest is daarvoor niet geschikt. Deze mensen moeten een testafspraak maken bij de GGD.