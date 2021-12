nieuws

Foto via wijkagenten Jacob Kobes en Anne-Marie Schoon

In Paddepoel zal de komende jaarwisseling in ieder geval één grote stapel hout en kerstbomen niet in vlammen opgaan.

De politie en de afdeling Stadsbeheer van de gemeente haalden één grote brandstapel uit elkaar, die al klaar stond om aangestoken te worden.

Alle pallets en kerstbomen zijn afgevoerd. Of de opruimactie veel uithaalt om de wijk rustig te houden tijdens de jaarwisseling, valt te bezien.