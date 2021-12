Zachte vrijdag gevolgd door koude eerste kerstdag; zondagnacht grote kans op lokale gladheid

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De vrijdag voor Kerst is het nog bewolkt boven Groningen en zijn de temperaturen relatief zacht voor de tijd van het jaar. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan de temperaturen daarna zakken en komen ze tot de middag van tweede kerstdag niet meer boven het vriespunt uit. Daarna stijgen de temperaturen weer en komt het kwik in Groningen vanaf dinsdag mogelijk weer uit in de dubbele cijfers.

Vrijdag begint opnieuw met veel veel bewolking en is er vooral in de ochtend geregeld regen, aldus Kamphuis: “In de middag wordt het vanuit het noorden droog, met een maximumtemperatuur van 6 graden die rond het middaguur wordt gehaald. Daarna gaat de temperatuur langzaam zakken. Vrijdagnacht klaart het op en gaat het licht tot (nipt) matig vriezen met minima tussen -3 en -5 graden. De westenwind draait dan naar het noorden en is zwak, rond windkracht 2.”

Eerste kerstdag kent volgens Kamphuis een compleet ander begin: “Dan is het zonnig en koud. Het blijft de hele dag één of twee graden vriezen en er waait een straffe oosten- tot noordoostenwind. In de nacht is er matige vorst van -5 tot lokaal -8 graden, bij een afnemende wind. Tweede kerstdag is het in de ochtend zonnig en koud met enkele graden vorst en een koude oostenwind. In de middag volgt toenemende bewolking en tegen de avond gevolgd door regen, mogelijk nog een paar vlokken natte sneeuw en kans op ijzel. Het kwik schommelt dan rond nul graden en loopt pas in de loop van de avond op tot iets boven het vriespunt.”

In de nacht van tweede kerstdag is het volgens Kamphuis regenachtig, met kans op mist. Hoewel de maximumtemperatuur deze nacht uitkomt op twee graden boven het vriespunt, voorspelt Kamphuis voor deze nacht wel ook grote kans op (lokale) gladheid, omdat het aan de grond wel blijft vriezen.

“Maandag is het waterkoud met kans op mist en nevel en wordt het 3 graden bij droog weer”, besluit Kamphuis. “De nacht kent dan minima dicht bij het vriespunt. Vanaf dinsdag lopen de temperaturen verder op en komen we mogelijk zelfs in de dubbele cijfers terecht. Af en toe gaat ook de zon weer schijnen, maar zo nu en dan valt er ook regen.”