Zacht weer voert boventoon tot Kerst, daarna koude dip tot na het weekend

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Tot de Kerst zal zacht weer de boventoon voeren in het Groningse weerbeeld. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis worden de kerstdagen zelf wel koud en is er op tweede kerstdag zelfs kans op wat sneeuw. Daarna wordt het weer opnieuw zacht voor de tijd van het jaar.

Volgens Kamphuis begint de donderdagochtend met kans op lichte regen: “Dan kan er ijzel optreden als regen bevriest op de bevroren ondergrond en de temperatuur nog dicht bij het vriespunt schommelt. In de loop van de ochtend verdwijnen zowel neerslag als gladheid bij een oplopende temperatuur. Het wordt laat in de middag 5 of 6 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Op de donderdagavond is er en toe regen dalen de temperaturen naar 7 graden.” Donderdag is volgend Kamphuis opnieuw zacht: “Bij 8 graden is het bewolkt met af en toe regen.”

Maar op Kerstnacht draait de wind volgens Kamphuis naar het noordoosten: “Dan stroomt vrieslucht ons gebied binnen. Tegen de kerstochtend vriest het 3 tot 4 graden en ook overdag blijft het 1 of 2 graden vriezen. Eerste kerstdag staat er een koude oostenwind. Het blijft droog en in de middag schijnt de zon geregeld. In de nacht is er opnieuw lichte vorst bij -3 of -4 graden.”

“Tweede kerstdag zet zachte lucht de aanval in” vervolgt onze weerman. “In de middag leidt dit tot neerslag, waarbij zowel regen, sneeuw als ijzel mogelijk zijn. Het kwik loopt langzaam tot waarden rond het vriespunt. Na het weekend lijkt de kans op een verdere verzachting groter te worden.”