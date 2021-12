‘Zacht weer en bewolking houden komende dagen aan, met af en toe een spatje regen’

nieuws

De komende dagen houdt het zachte weer voor de tijd van het jaar stand in Groningen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Dinsdag is er veel bewolking en is er kans op een spatje motregen”, aldus Kamphuis. “Het is zacht met 9 of 10 graden, bij een zwakke of matige wind uit het zuidwesten. Woensdagochtend valt er in de ochtend nog ook een spatje regen. De zon zou later in de middag kortstondig kunnen doorbreken. Het blijft zacht, met 9 of 10 graden.”

Ook donderdag en vrijdag blijven overwegend bewolkt en zacht, vervolgt Kamphuis. “Tijdens het weekend zakt het kwik een of twee graden, maar verandert er verder weinig aan de ‘donkere dagen’ voor Kerst.”