Woensdag droog met af en toe zon, daarna meer wolken en buien

Foto: Joris van Tweel

Woensdag wordt volgens OOG-weerman Johan Kamphuis de laatste dag van deze werkweek waarop we de zon te zien krijgen. Tot aan het weekend voeren wolken en (lichte) regen de boventoon.

Volgens Kamphuis wordt woensdag een droge dag, met af en toe zonneschijn: “Het wordt 5 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 4. Komende nacht daalt het kwik tot aan het vriespunt.” Voor de dagen daarna voorspelt Kamphuis een terugkeer van bewolking: “Donderdag is er veel bewolking met in de middag af en toe lichte regen. Het wordt dan 5 graden. Vrijdag kent hetzelfde weerbeeld. Dan valt er geregeld regen of lichte regen. Mogelijk valt er ook wat natte sneeuw. Het is waterkoud bij 3 graden. In de nacht minima rond of iets boven nul.”

Het weekend kent volgens Kamphuis een betere start: “Zaterdag geeft overwegend droog weer met kans op nevel of eerst mist. Het wordt 5 graden bij rustig weer. Maar zondag neemt de kans op een bui weer toe en loopt het kwik op naar 6 of 7 graden. De dagen die volgen lijken nog wat zachter te verlopen met af en toe regen.”