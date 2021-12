WinterWelVaart komt met kleine editie

nieuws

Ondanks de coronamaatregelen vindt in de loop van deze maand toch een kleine editie plaats van WinterWelVaart. Het thema is ‘Trots op de Groninger A’s’.

Vijf historische schepen meren in het weekend van 18 en 19 december aan, aan de Hoge der A. De schepen, de Akerk en het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn dat weekend het podium voor theater, muziek, poëzie, lezingen en workshops. Er zijn optredens van meer Eva Waterbolk, Swinder, Them Dirty Dimes en Electropoëzie. Voor kinderen is er een speurtocht in het museum, en ze kunnen ook mastklimmen op de Jantje.

Winterwelvaart vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 december tussen 12.00 en 17.00 uur. Op de schepen en bij de lezingen in het museum is een beperkt aantal plekken verkrijgbaar. Een gratis kaartje reserveren kan via ‘winterwelvaart.nl’.